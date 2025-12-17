Visite de l’église fortifiée de Lesgor Lesgor

Visite de l’église fortifiée de Lesgor

RESERVATION OBLIGATOIRE (L’horaire de visite vous sera communiqué lors de la réservation.)

Venez découvrir un monument historique exceptionnel du XII°s. l’église romane fortifiée de LESGOR, qui présente un équipement militaire très complet.

Partez à la découverte de l’Eglise romane fortifiée Saint Pierre à Lesgor

Venez découvrir un monument historique exceptionnel du XII°s. l’église romane fortifiée de LESGOR, qui présente un équipement militaire très complet. Vous arpenterez son chemin de ronde intact et intègre et serez replongé le temps d’une visite de une heure dans l’histoire de France et, notamment, la Guerre de Cent Ans. .

Lesgor 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 58 45 08

English : Visite de l’église fortifiée de Lesgor

RESERVATION REQUIRED (You will be informed of the visit time when you make your reservation)

Come and discover an exceptional historical monument from the 12th c. lESGOR’s fortified Romanesque church, with its extensive military equipment.

