Visite de l’église fortifiée de Lesgor Lesgor
lundi 2 novembre 2026 · Lesgor
Informations pratiques
Lesgor
Visite de l’église fortifiée de Lesgor
Lesgor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-02
fin : 2026-11-02
Date(s) :
2026-11-02
RESERVATION OBLIGATOIRE (L’horaire de visite vous sera communiqué lors de la réservation.)
Venez découvrir un monument historique exceptionnel du XII°s. l’église romane fortifiée de LESGOR, qui présente un équipement militaire très complet.
RESERVATION OBLIGATOIRE (L’horaire de visite vous sera communiqué lors de la réservation.)
Partez à la découverte de l’Eglise romane fortifiée Saint Pierre à Lesgor
Venez découvrir un monument historique exceptionnel du XII°s. l’église romane fortifiée de LESGOR, qui présente un équipement militaire très complet. Vous arpenterez son chemin de ronde intact et intègre et serez replongé le temps d’une visite de une heure dans l’histoire de France et, notamment, la Guerre de Cent Ans. .
Lesgor 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 58 45 08
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English : Visite de l’église fortifiée de Lesgor
RESERVATION REQUIRED (You will be informed of the visit time when you make your reservation)
Come and discover an exceptional historical monument from the 12th c. lESGOR’s fortified Romanesque church, with its extensive military equipment.
L’événement Visite de l’église fortifiée de Lesgor Lesgor a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Tartas
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