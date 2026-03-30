Visite de l’Église fortifiée d’Esnandes Église Saint-Martin Esnandes

Visite de l’Église fortifiée d’Esnandes

Église Saint-Martin 62 rue de l’Eglise Esnandes Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-04-01

Partez à la découverte de l’église fortifiée d’Esnandes, un joyau du patrimoine religieux et militaire mêlant art roman et fortifications. Une visite captivante pour plonger dans l’histoire mouvementée de ce site emblématique du littoral.

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Église Saint-Martin 62 rue de l’Eglise Esnandes 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68 ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com

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English :

Discover the fortified church of Esnandes, a jewel of religious and military heritage combining Romanesque art and fortifications. A captivating visit that plunges you into the eventful history of this emblematic coastal site.

L’événement Visite de l’Église fortifiée d’Esnandes Esnandes a été mis à jour le 2026-03-25 par Nous La Rochelle