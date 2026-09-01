Visite de l’église Journées du Patrimoine Saint-Éman
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Éman
Informations pratiques
Saint-Éman
Visite de l’église Journées du Patrimoine
Saint-Éman Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite de l’église Journées du Patrimoine
À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Association Histoire et Patrimoine de Saint-Éman vous invite à découvrir l’église de Saint-Éman, édifice des XIe-XVIe siècles inscrit au titre des Monuments historiques.
Le dimanche 20 septembre 2026, de 14h à 19h, l’église sera accessible gratuitement et à tous en visite libre.
Des visites guidées L’église de Saint-Éman histoire et curiosités seront également proposées à 14h30, 16h et 17h30. La participation est libre, au bénéfice de l’Association Histoire et Patrimoine de Saint-Éman. .
Saint-Éman 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ahp.sainteman@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Church Tour Heritage Days
L’événement Visite de l’église Journées du Patrimoine Saint-Éman a été mis à jour le 2026-08-18 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE