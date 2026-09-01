Informations pratiques

Saint-Éman

Visite de l’église Journées du Patrimoine

Saint-Éman Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite de l’église Journées du Patrimoine

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Association Histoire et Patrimoine de Saint-Éman vous invite à découvrir l’église de Saint-Éman, édifice des XIe-XVIe siècles inscrit au titre des Monuments historiques.

Le dimanche 20 septembre 2026, de 14h à 19h, l’église sera accessible gratuitement et à tous en visite libre.

Des visites guidées L’église de Saint-Éman histoire et curiosités seront également proposées à 14h30, 16h et 17h30. La participation est libre, au bénéfice de l’Association Histoire et Patrimoine de Saint-Éman. .

Saint-Éman 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ahp.sainteman@gmail.com

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English :

Church Tour Heritage Days

L’événement Visite de l’église Journées du Patrimoine Saint-Éman a été mis à jour le 2026-08-18 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE