Visite de l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle Arras

Visite de l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle 20 et 21 septembre Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Visite libre de l’église
Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle 140 rue du commandant Dumetz Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Journées européennes du patrimoine 2025