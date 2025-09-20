Visite de l’église Notre-Dame de Bourisp Église Notre-Dame de Bourisp Bourisp

Visite de l’église Notre-Dame de Bourisp 20 et 21 septembre Église Notre-Dame de Bourisp Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre de l’église de Bourisp

Découvrez librement cette charmante église romane des Hautes-Pyrénées, nichée au cœur du village de Bourisp.

Église Notre-Dame de Bourisp Bourg, 65170 Bourisp Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie Cette église du XVIe siècle est décorée de nombreuses peintures monumentales remarquablement conservées, ainsi que d’un magnifique tabernacle. À l’entrée de l’église, une fresque représente les sept péchés capitaux, symbolisés par sept dames en costumes montées sur divers animaux.

À droite, en entrant dans la nef, une belle armoire eucharistique est intégrée dans le mur de l’église. Les murs et les plafonds, caractéristiques d’un art gothique tardif tel qu’il perdure dans ces régions, sont recouverts de peintures monumentales particulièrement bien conservées.

L’autel est surmonté d’un tabernacle non moins monumental, qui est l’œuvre de la famille de sculpteurs pyrénéens Ferrère. Ce tabernacle en bois polychrome et doré à la feuille d’or impressionne par le nombre et la finesse de ses détails. Il présente la vie de la Vierge Marie. L’abside, orientée vers le nord, est dédiée à la vie de Jésus-Christ. L’édifice est classé au titre des Monuments historiques depuis 1960. RD 929, près de Saint-Lary-Soulan.

Journées européennes du patrimoine 2025

