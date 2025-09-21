Visite de l’église Notre-Dame de Courtefontaine Église Notre-Dame Courtefontaine

Visite de l’église Notre-Dame de Courtefontaine Dimanche 21 septembre, 16h00 Église Notre-Dame Jura

Entrée libre

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fermée depuis 25 ans pour des questions de sécurité, l’église Notre-Dame de Courtefontaine sera exceptionnellement ouverte à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. La visite sera libre (support de visite à disposition) ou accompagnée par des membres de l’association des amis de l’église. Une présentation avec un temps d’échanges sera proposée à 17h.

Ce sera l’occasion d’honorer cet édifice qui appartient au partrimoine architectural roman de façon unique : à la différence des autres églises romanes jurassiennes, elle a gardé son harmonie et son homogénité originelles, sans subir de modifications architecturales au cours des âges.

L’édifice étant aujourd’hui en péril, l’association présentera les perspectives d’un renouveau.

______

L’association des amis de l’église Notre-Dame de Courtefontaine a été créée en décembre 2024 à l’occasion des 150 ans du classement au titre des Monuments historiques de l’église. Elle compte aujourd’hui un peu plus d’une centaine d’adhérents.

Église Notre-Dame Rue de l’Église, 39700 Courtefontaine Courtefontaine 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté 07 88 10 73 20 https://www.paroissendsc.com/andc L’église Notre-Dame de Courtefontaine (39) a été achevée il y a environ 850 ans, peu après 1170. Niché dans la forêt de Chaux, le village s’est développé autour d’elle et de son prieuré. Elle est d’architecture romane, et ses lignes et ses volumes préservés saisissent par leur beauté et leur sobriété. Parking, accès PMR.

© Patrick Gorce