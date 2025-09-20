Visite de l’église Notre-Dame de Dannemoine Église Notre-Dame Dannemoine

Visite de l’église Notre-Dame de Dannemoine 20 et 21 septembre Église Notre-Dame Yonne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez profiter de visites libres et commentées l’église Notre-Dame de Dannemoine, qui remonte au XIIIe siècle. Le portail, qui est flanqué de colonnettes à chapiteaux, a dû être restauré en plein cintre à la fin du XVIe siècle.

L’intérieur, qui compte trois nefs et est éclairé de baies lancettes, date aussi du XIIIe siècle. Le chœur, l’abside et les chapelles latérales sont éclairées par des baies de la Renaissance de la fin du XVIe siècle.

Église Notre-Dame 89700 Dannemoine Dannemoine 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Commune de Dannemoine