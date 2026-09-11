Visite de l’église Notre Dame de Fonlabour – Fresque de Nicolaï Greschny, Église Notre-Dame de Fonlabour, Salvagnac

Informations pratiques

Visite de l’église Notre Dame de Fonlabour – Fresque de Nicolaï Greschny Dimanche 20 septembre, 09h00, 14h00 Église Notre-Dame de Fonlabour Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de l’église Notre-Dame de Fonlabour, édifiée en 1866.

Découvrez notamment une fresque de Nicolaï Greschny, peintre d’origine russe, ainsi que plusieurs tableaux des XVIIIe et XIXe siècles conservés dans les chapelles latérales.

Église Notre-Dame de Fonlabour 10 chemin de Fonlabour, 81000 Albi Salvagnac 81630 Fonlabour Tarn Occitanie L’église Notre-Dame de Fonlabour est située à Albi.

Ouverture exceptionnelle de l’église Notre Dame de Fonlabour (1866) Fresque de Nicolaï Greschny, peintre d’origine russe, ainsi que des tableaux des XVIIIème et XIXème siècles dans les chapelles…

©Stéphanie ALVERNHE