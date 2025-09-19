Visite de l’église Notre-Dame de Kernascléden Église ou chapelle Notre-Dame Kernascléden

Visite de l’église Notre-Dame de Kernascléden Église ou chapelle Notre-Dame Kernascléden vendredi 19 septembre 2025.

Visite de l’église Notre-Dame de Kernascléden 19 – 21 septembre Église ou chapelle Notre-Dame Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

L’église Notre-Dame était une chapelle jusqu’en 1908. Construite au 15e siècle à la demande de la famille de Rohan, elle est considérée comme l’un des chefs d’oeuvre de l’art gothique flamboyant en Bretagne. À l’intérieur, un ensemble exceptionnel de peintures murales de la fin du Moyen Âge est conservé.

Église ou chapelle Notre-Dame 5 Guernebosse 56540 Kernascléden Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne Église en forme de croix latine, de style gothique, avec des peintures ornant les voûtes du choeur et d’une chapelle latérale. Les peintures du choeur représentent des sujets tirés de l’Ancien et du Nouveau Testament. Celles de la chapelle montrent quatre anges aux ailes déployées tenant des philactères et chantant des litanies de la Vierge. A l’extérieur, portail orné des sculptures de saints abrités par des dais ouvragés.

L’église Notre-Dame était une chapelle jusqu’en 1908. Construite au 15e siècle à la demande de la famille de Rohan, elle est considérée comme l’un des chefs d’oeuvre de l’art gothique flamboyant en À…

Michel Langle