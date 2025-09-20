Visite de L’église Notre-Dame de la Fosse Eglise Notre-Dame-de-la-Fosse Gouarec

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Les bénévoles de l’association Sauvegarde du Patrimoine de Gouarec vous accueilleront pour la visite de l’église Notre-Dame de la Fosse, construite au début du 19e siècle.

Eglise Notre-Dame-de-la-Fosse 1 Rue de l’église, 22570, Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 24 90 22 https://www.mairie-gouarec.fr/gouarec/patrimoine https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00003410 L’église Notre-Dame de la Fosse (XIXème siècle), édifiée à l’emplacement d’une ancienne chapelle. Edifice comprenant une nef avec bas côtés de cinq travées, précédée d’une tour, et un chœur. Les plans de l’église, qui remplace une chapelle sous le même vocable, furent dressés par M. Joseph Le Clair, conducteur des Ponts et Chaussées du canal de Nantes à Brest, le 3 juin 1826. Les travaux furent dirigés par le recteur l’abbé Mathurin Gallern, vicaire général forain, qui eut de nombreuses discussions avec le Conseil de Préfecture au sujet du paiement des ouvriers et des matériaux : ils furent terminés le 22 octobre 1827. L’église, bénite aussitôt, fut consacrée le 22 mai 1835. Les plans de la tour furent dressés par M. Maignan et l’adjudication faite à M. Le Gall repreneur de Guémené-sur-Scorff, le 29 février 1892. Mobilier : Statues anciennes de Notre-Dame de la Fosse et de saint Gilles (R. Couffon). Le culte est transféré de l’église Saint-Gilles à l’église Notre-Dame de la Fosse le 5 septembre 1827. La statue de Notre-Dame de la Fosse date du XVIIème siècle.

PAH des Rohan