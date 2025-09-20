Visite de l’église Notre-Dame de la Fosse Église Notre-Dame-de-la-Fosse Guémené-sur-Scorff

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez visiter l’église collégiale, Notre-Dame de la Fosse, fondée par les seigneurs de Guémené en 1529. Ne manquez pas d’admirer son clocher déporté, celui d’origine s’étant effondré en 1757, c’est aujourd’hui un campanile sur les hauteurs, à cinquante mètres de l’église qui accueille les cloches.

Église Notre-Dame-de-la-Fosse Place de l’Eglise 56160 Guémené-sur-Scorff Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne 02 97 51 20 23 https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008277 L’église Notre-Dame de la Fosse est une collégiale fondée en 1529 par les seigneurs de Guémené. Sa particularité est d’avoir un clocher déporté, chose plutôt rare. Le premier ne l’était pas mais s’est effondré en 1757, faute d’entretien. Pour le remplacer, un campanile fut construit sur les hauteurs à une cinquantaine de mètres de l’église

Michel Langle