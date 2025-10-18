Visite de l’Église Notre Dame de la Miséricorde ARS-SUR-FORMANS – Pierre PINSARD ARCHITECTE (1906-1988) Centre bourg Ars-sur-Formans

Visite de l’Église Notre Dame de la Miséricorde ARS-SUR-FORMANS – Pierre PINSARD ARCHITECTE (1906-1988) Centre bourg Ars-sur-Formans samedi 18 octobre 2025.

Visite de l’Église Notre Dame de la Miséricorde ARS-SUR-FORMANS – Pierre PINSARD ARCHITECTE (1906-1988) Samedi 18 octobre, 16h00 Centre bourg Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T16:00:00 – 2025-10-18T17:30:00

Fin : 2025-10-18T16:00:00 – 2025-10-18T17:30:00

Visites de projets d’architectes dans tout l’Ain

Pour les Journées Nationales de l’Architecture le CAUE de l’Ain fait visiter des projets d’architectes livrés ou en chantier, dans 6 secteurs du département de l’Ain.

Visite de l’Église Notre Dame de la Miséricorde ARS-SUR-FORMANS – Pierre PINSARD ARCHITECTE (1906-1988)

Cette visite est comprise dans le circuit de visites SECTEUR 3 VAL DE SAÔNE en collaboration avec le Pays d’Art et d’Histoire Trévoux Dombes Saône Vallée

Retrouver le descriptif du projet via le lien ci-dessous :

https://www.caue01.org/fr/portail/93/observatoire/63875/notre-dame-de-la-misericorde-ars-sur-formans-01.html

La visite sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir ce bâtiment emblématique de l’architecte Pierre PINSARD (1906-1988) labellisée « Architecture Contemporaine Remarquable » et récemment protégé au titre des Monuments Historiques, et d’échanger avec l’animatrice du patrimoine du Pays d’Art et d’Histoire et un architecte du CAUE autour de l’exposition « Pierre PINSARD, architecture religieuse », installée sur place.

Il est possible de participer à une ou plusieurs visites. Chaque visite peut être combinée à une autre visite du même circuit ou d’un autre circuit.

Le lieu de RDV sera communiqué après l’inscription

Les visites sont gratuites et mais sur inscription.

Le nombre des places est limité.

Les inscriptions seront closes vendredi 17 octobre à 17h.

Ces visites sont organisées avec l’appui de l’Association des Architectes de l’Ain et du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes et du PAH CCDSV.

Centre bourg 01480 ARS-SUR-FORMANS Ars-sur-Formans 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue01.org/fr/portail/93/actualite/85816/jna-2025-visites-de-projets-darchitectes-dans-lain-samedi-18-octobre.html »}] [{« link »: « https://www.caue01.org/fr/portail/93/observatoire/63875/notre-dame-de-la-misericorde-ars-sur-formans-01.html »}]

Visites de projets d’architectes dans tout l’Ain

©CAUE01