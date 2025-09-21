Visite de l’église Notre-Dame de La Nativité à Pont-sur-Vanne Église Notre-Dame de La Nativité Pont-sur-Vanne

Visite de l’église Notre-Dame de La Nativité à Pont-sur-Vanne Église Notre-Dame de La Nativité Pont-sur-Vanne dimanche 21 septembre 2025.

Visite de l’église Notre-Dame de La Nativité à Pont-sur-Vanne Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Notre-Dame de La Nativité Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement l’église Notre-Dame de la Nativité de Pont-sur-Vanne.

Église Notre-Dame de La Nativité 89190 Pont-sur-Vanne Pont-sur-Vanne 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement l’église Notre-Dame de la Nativité de Pont-sur-Vanne.

© Blandine Dorgeval