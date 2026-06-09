Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption à Bonneville-la-Louvet Bonneville-la-Louvet
Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption à Bonneville-la-Louvet Bonneville-la-Louvet mardi 11 août 2026.
Bonneville-la-Louvet
Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption à Bonneville-la-Louvet
Eglise Bonneville-la-Louvet Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Découverte patrimoniale
l’église allie la robustesse médiévale à la finesse du gothique flamboyant. Le maître-autel à baldaquin (début 19e siècle) comporte une statue de la Vierge de l’Assomption dans une gloire, entre deux anges adorateurs. .
Eglise Bonneville-la-Louvet 14130 Calvados Normandie
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Discovering our heritage
L’événement Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption à Bonneville-la-Louvet Bonneville-la-Louvet a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Terre d’Auge Tourisme
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