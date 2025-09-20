Visite de l’église Notre Dame de l’Assomption à Vimines Eglise Notre Dame de l’Assomption Vimines

Visite de l’église Notre Dame de l’Assomption à Vimines 20 et 21 septembre Eglise Notre Dame de l’Assomption Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre des journées du Patrimoine, l’église Notre Dame de l’Assomption sera ouverte au public de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025. Cette visite s’inscrit dans le cadre du projet de restauration et de l’appel aux dons lancé par la Fondation du Patrimoine.

Deux visites guidées sont organisées les samedi et dimanche à 10h00 et à 15h00.

Eglise Notre Dame de l’Assomption 16 route des Pierrettes 73160 Vimines Vimines 73160 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

