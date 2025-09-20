Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption Eglise Notre-Dame de l’Assomption / Livré-sur-Changeon Livré-sur-Changeon

Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption Eglise Notre-Dame de l’Assomption / Livré-sur-Changeon Livré-sur-Changeon samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption 20 et 21 septembre Eglise Notre-Dame de l’Assomption / Livré-sur-Changeon Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La paroisse ouvre à la visite l’église Notre-Dame de l’Assomption, église romane du XIème siècle, classée en totalité 20.01.2014 au titre des monuments historiques.

Les visiteurs pourront découvrir également une tapisserie flamande de la fin du XVème siècle « Noli me tangere » (le Christ et Marie-Madeleine).

Exposition d’ornements liturgiques.

Eglise Notre-Dame de l’Assomption / Livré-sur-Changeon Place du Prieuré 35450 Livré-sur-Changeon Livré-sur-Changeon 35450 Ille-et-Vilaine Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090617;https://www.patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA00130872 L’église Notre-Dame est l’ancienne église d’un prieuré fondé par l’abbaye bénédictine de Saint-Florent de Saumur en 1023.

Elle présente la rareté de conserver son plan primitif du 11e siècle de type bénédictin avec ses trois absides. Le chœur en hémicycle, les absidioles de même forme ouvrant sur les croisillons, le carré du transept et la tour surmontant le transept sont ainsi un exemple typique et rare de l’art roman en Ille-et-Vilaine. Présence de parkings, transports à proximité

La paroisse ouvre à la visite l’église Notre-Dame de l’Assomption, église romane du XIème siècle, classée en totalité 20.01.2014 au titre des monuments historiques.

M.Garnier