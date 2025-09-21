Visite de l’église Notre Dame de Lit Lit-et-Mixe

Visite de l’église Notre Dame de Lit Lit-et-Mixe dimanche 21 septembre 2025.

Visite de l’église Notre Dame de Lit

Musée Landes d’Antan Lit-et-Mixe Landes

Gratuit

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

L’église, construite au XIVème siècle, était une église à caractère défensif, comme nous le montre sa tourelle. Au XIXème siècle, le clocher a été réhaussé, puis orné d’une flèche en 1904, surmontée de quatre anges aux points cardinaux , lui donnant cette silhouette si particulière.

Au rez-de-chaussée du clocher se trouve une Piéta en pierre datant du XVème siècle. La porte intérieure encadre des battants en bois sculpté du XVème siècle classés comme objet protégé au titre des Monuments Historiques. Au fond de l’église se trouvent des peintures du peintre bordelais François-Maurice Roganeau sont à découvrir, l’une d’elles, réalisée en 1920 est consacrée aux enfants de Lit morts pour la Patrie lors de la 1ère Guerre Mondiale.

Musée Landes d’Antan Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 70 14

