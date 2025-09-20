Visite de l’église Notre-Dame-de-Mirabels Église Notre-Dame-de-Mirabels Peyreleau

Visite de l’église Notre-Dame-de-Mirabels 20 et 21 septembre Église Notre-Dame-de-Mirabels Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Visite libre de l’église Notre-Dame-de-Mirabels, construite de 1814 à 1880, en plusieurs campagnes, sur les ruines de la chapelle de l’ancien château dont le chœur, conservé, est devenu la chapelle à droite, en pierres apparentes.

Église Notre-Dame-de-Mirabels Rue de l’Église, 12720 Peyreleau Peyreleau 12720 Aveyron Occitanie https://peyreleau.fr/le-village/patrimoine/#next Les premières mentions de l’église remontent à 1075 : c’était la chapelle de l’ancien château féodal. Elle est citée dans une charte « Ecclesia Sancta Maria de petra leve ». Au 16e siècle, elle est appellée « nostra dama de peyraleu », parfois « chappelle de Mirabels « , du nom de la place voisine.

La chapelle servit d’église paroissiale à Peyreleau de 1802 à 1814. Menaçant ruine, elle fut en partie démolie au 19e siècle pour permettre la construction de l’église actuelle. Celle-ci est édifiée de 1814 à 1880, en plusieurs campagnes, sur les ruines de la chapelle de l’ancien château. Le chœur, conservé, est devenu la chapelle à droite, en pierres apparentes.

©Mairie de Peyreleau