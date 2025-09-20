Visite de l’église Notre-Dame de Montamisé Église Notre-Dame Montamisé

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Notre-Dame de Montamisé restera ouverte tout le week-end, afin de permettre au plus grand nombre de venir la découvrir librement.

Profitez de cette ouverture pour admirer ce lieu de culte chargé d’histoire.

Accès libre et gratuit.

Église Notre-Dame Place de l’Église, 86360 Montamisé Montamisé 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 44 90 19. https://www.montamise.fr/ Église construite sur un site anciennement occupé, comme en témoignent les sarcophages de l’époque carolingienne découverts tout autour. Elle a été reconstruite à partir des années 1860 selon les plans de l’architecte Godineau. De l’église primitive, seule l’abside romane subsiste. Au XVIIe siècle, l’un des autels latéraux était dédié à sainte Quitère, la patronne de la paroisse.

© Mairie de Montamisé