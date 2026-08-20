Visite de l’église Notre Dame de Plourin-Lès Morlaix et de son ossuaire, Église Notre-Dame, Plourin-lès-Morlaix

Informations pratiques

Visite de l’église Notre Dame de Plourin-Lès Morlaix et de son ossuaire Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Notre-Dame Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’église Notre-Dame de Plourin-lès-Morlaix ainsi que sa chapelle ossuaire, exceptionnellement ouverte à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.

Église Notre-Dame Rue Tanguy Prigent, 29600 Plourin-lès-Morlaix, France Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33298725155

Ouverture exceptionnelle de l’église ainsi que sa chapelle ossuaire

©Mona Lacoste