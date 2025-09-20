Visite de l’église Notre Dame de Rimont et ses vitraux restaurés Église Notre-Dame de l’Assomption de Rimont Rimont

Visite de l’église Notre Dame de Rimont et ses vitraux restaurés Église Notre-Dame de l’Assomption de Rimont Rimont samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Notre Dame de Rimont et ses vitraux restaurés 20 et 21 septembre Église Notre-Dame de l’Assomption de Rimont Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Les vitraux de l’église Notre-Dame de l’Assomption

Un ensemble néo-gothique de grande qualité

De belle facture, les vitraux de l’église Notre-Dame de l’Assomption forment un ensemble remarquable par leur cohérence esthétique et leurs coloris chaleureux.

Figuratifs, ils représentent chacun un Évangéliste, un saint ou le Christ, sous un dais architecturé de style néo-gothique, encadré de riches ornements.

Ils sont signés de la manufacture Gesta, l’une des plus grandes et prestigieuses maisons de vitraux de la seconde moitié du XIXᵉ siècle, installée à Toulouse.

Un véritable trésor de lumière et de spiritualité à admirer au sein de l’église

Église Notre-Dame de l’Assomption de Rimont 09420 Rimont Rimont 09420 Ariège Occitanie

Les vitraux de l’église Notre-Dame de l’Assomption

©Commune de Rimont