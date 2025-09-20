Visite de l’église Notre Dame de Rimont et ses vitraux restaurés Église Notre-Dame de l’Assomption de Rimont Rimont
Visite de l’église Notre Dame de Rimont et ses vitraux restaurés 20 et 21 septembre Église Notre-Dame de l’Assomption de Rimont Ariège
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T16:30:00
Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T16:30:00
Les vitraux de l’église Notre-Dame de l’Assomption
Un ensemble néo-gothique de grande qualité
De belle facture, les vitraux de l’église Notre-Dame de l’Assomption forment un ensemble remarquable par leur cohérence esthétique et leurs coloris chaleureux.
Figuratifs, ils représentent chacun un Évangéliste, un saint ou le Christ, sous un dais architecturé de style néo-gothique, encadré de riches ornements.
Ils sont signés de la manufacture Gesta, l’une des plus grandes et prestigieuses maisons de vitraux de la seconde moitié du XIXᵉ siècle, installée à Toulouse.
Un véritable trésor de lumière et de spiritualité à admirer au sein de l’église
©Commune de Rimont