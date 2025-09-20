Visite de l’église Notre-Dame de Rocquigny et concert Église de Rocquigny Rocquigny

Visite de l’église Notre-Dame de Rocquigny et concert 20 et 21 septembre Église de Rocquigny Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite libre et gratuite de l’église Notre-Dame de Rocquigny samedi de 9h à 18h

Concert de Gospel dans l’église interprété par Couleurs gospel le dimanche à 15h (payant)

Tarif : 6€ – gratuit pour les moins de 4 ans

Réservation indispensable pour le concert (par téléphone ou en mairie)

Église de Rocquigny Rue de l’abbaye Rocquigny Rocquigny 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0749208097 »}]

