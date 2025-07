Visite de l’église Notre-Dame de Savigny Savigny

Visite guidée organisée par l’association de sauvegarde pour l’église de Savigny. Gratuit.

Route du Manoir Savigny 50210 Manche Normandie +33 2 33 45 35 53

English : Visite de l’église Notre-Dame de Savigny

Guided tour organized by the association of safeguard for the church of Savigny. Free of charge.

German :

Geführte Besichtigung, organisiert von der Association de sauvegarde pour l’église de Savigny. Kostenlos.

Italiano :

Visita guidata organizzata dall’Associazione per la conservazione della chiesa di Savigny. Ingresso libero.

Espanol :

Visita guiada organizada por la asociación de conservación de la iglesia de Savigny. Entrada gratuita.

L’événement Visite de l’église Notre-Dame de Savigny Savigny a été mis à jour le 2025-07-11 par Coutances Tourisme