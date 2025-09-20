Visite de l’église Notre-Dame de Tonnerre Église Notre-Dame Tonnerre

Visite de l’église Notre-Dame de Tonnerre 20 et 21 septembre Église Notre-Dame Yonne

Visite libre | Panneaux explicatifs sur place.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Notre-Dame de Tonnerre.

À l’origine de cette église, on trouve à partir du XIe siècle, un modeste hôpital destiné à héberger les voyageurs qui affluaient nombreux à Tonnerre. La chapelle de la maison-Dieu est érigée en 1164 en paroisse. Vous pourrez découvrir lors de votre visite la chapelle de Saint-Roch, les deux portails Renaissance et la tour ébauchée avant l’incendie de 1556. Cette tour, qui donne sa physionomie au quartier, fut édifiée de 1619 à 1628 grâce à la générosité du comte Charles-Henry de Clermont.

Église Notre-Dame 7 Place Charles de Gaulle, 89700 Tonnerre, France Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

