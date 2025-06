Visite de l’Eglise Notre-Dame des Marais et de son clocher Place Barthélémy Fabbro Marans 1 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Visite de l’Eglise Notre-Dame des Marais et de son clocher Place Barthélémy Fabbro Eglise Notre-Dame des Marais Marans Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-07-01

fin : 2025-08-31

Découvrez l’église Notre Dame des Marais et accédez à son clocher futuriste. Lundi, mercredi, vendredi de 16h à 19h. Mardi, jeudi, samedi de 10h à 12h30. (L’accès au clocher n’est pas possible l’après-midi à cause de la chaleur).

Limité à 6 personnes.

Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 51 97 asso.diocesaine-maran@club-internet.fr

English :

Discover Notre Dame des Marais church and climb up to its futuristic bell tower. Monday, Wednesday, Friday, 4pm to 7pm. Tuesday, Thursday, Saturday from 10am to 12:30pm. (Access to the bell tower is not possible in the afternoon due to the heat).

Limited to 6 people.

German :

Entdecken Sie die Kirche Notre Dame des Marais und steigen Sie auf ihren futuristischen Glockenturm. Montag, Mittwoch, Freitag von 16:00 bis 19:00 Uhr. Dienstag, Donnerstag, Samstag von 10:00 bis 12:30 Uhr. (Der Zugang zum Glockenturm ist am Nachmittag wegen der Hitze nicht möglich).

Begrenzt auf 6 Personen.

Italiano :

Scoprite la chiesa di Notre Dame des Marais e salite sul suo futuristico campanile. Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 16.00 alle 19.00. Martedì, giovedì, sabato dalle 10.00 alle 12.30. (L’accesso al campanile non è possibile nel pomeriggio a causa del caldo).

Limitato a 6 persone.

Espanol :

Descubra la iglesia de Notre Dame des Marais y suba a su campanario futurista. Lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00 h. Martes, jueves y sábado, de 10.00 a 12.30 h. (El acceso al campanario no es posible por la tarde debido al calor).

Limitado a 6 personas.

