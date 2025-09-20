Visite de l’église Notre Dame du Bono – Etoile de la mer Eglise Notre Dame du Bono – Etoile de la mer Le Bono

Visite de l’église Notre Dame du Bono – Etoile de la mer 20 et 21 septembre Eglise Notre Dame du Bono – Etoile de la mer Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre. Explications écrites sur panneaux à prendre à l’entrée de l’église.

Eglise Notre Dame du Bono – Etoile de la mer rue Edouard Herriot – 56400 Le Bono Le Bono 56400 Morbihan Bretagne 02 97 57 86 25 https://paroisses-pays-auray.fr/accueil-le-bono/ L’église construite pour la population du port du Bono, composée de marins et de pêcheurs, est dédiée à Notre Dame Etoile de la mer.

De style roman, sa construction a été achevée en 1965. Ses vitraux aux couleurs chaleureuses sont lumineux et colorés. On peut y découvrir des oeuvres de peintres, mosaïstes et maîtres-verriers renommés.

Brochures et panneaux explicatifs à disposition parking, accès pour personnes porteuses de handicap

G. Masson