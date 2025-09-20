Visite de l’église Notre-Dame Église Notre-Dame Colombiers

Visite de l’église Notre-Dame 20 et 21 septembre Église Notre-Dame Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir l’église Notre-Dame de Colombiers lors d’une visite libre !

Église Notre-Dame Colombiers Colombiers 86490 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549900225 http://www.colombiers86.fr L’église se compose d’une nef unique de quatre travées voûtées sur croisée d’ogives ; une travée carrée sous le clocher couverte d’une voûte d’ogives à liernes ; une travée droite de choeur voûtée d’ogives ; une abside en hémicycle surmontée d’un cul de four à cinq pans. L’abside est décorée d’une arcature continue dans laquelle s’inscrivent trois fenêtres séparées par deux arcades aveugles. Fenêtres et arcatures comportent des colonnettes, ornées de chapiteaux à feuilles d’acanthes ou animaux fantastiques. La fenêtre percée au sud est une addition du XVe siècle, comme l’indique son réseau flamboyant. La travée carrée située entre le choeur et la nef, sur laquelle repose le clocher, est limitée par des arcades à double rouleau. La voûte date du XVe siècle. Les murs de la nef unique semblent appartenir à une campagne de construction plus ancienne que celle de l’abside. A l’intérieur, le vaisseau a complètement été rhabillé au XVe siècle. Dans les arcatures aveugles de l’abside se trouvent deux personnages en haut relief représentant une Annonciation grandeur nature avec, à gauche, l’angle Gabriel et, à droite, la Vierge. Cette oeuvre pourrait remonter au XIIIe siècle.

