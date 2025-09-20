Visite de l’église Notre-Dame Église Notre-Dame Montluçon

Visite de l’église Notre-Dame Église Notre-Dame Montluçon samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Notre-Dame 20 et 21 septembre Église Notre-Dame Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite commentée – Durée : 1 h

Église Notre-Dame Place Notre-Dame, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 05 95 https://paroisselouisetheresedemontlucon.blogspot.com/ Église fondée au XIIe siècle et reconstruite au XVe siècle avec quelques remaniements au XVIIe siècle. Nombreuses œuvres d’art notamment le polyptyque de la « vie de la Vierge » (fin XVe siècle).

Visite commentée – Durée : 1 h

Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon