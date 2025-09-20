Visite de l’église Notre-Dame et son clocher Église Notre-Dame Domérat

Visite de l’église Notre-Dame et son clocher Église Notre-Dame Domérat samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Notre-Dame et son clocher 20 et 21 septembre Église Notre-Dame Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez les merveilles et les mystères de l’église Notre-Dame, typique de la région, et de sa célèbre crypte. Une montée rarissime vous attend dans le clocher de l’église. Sur réservation par téléphone au 04 70 64 88 07 ou par mail à l’adresse culture@domerat.agglo-montlucon.fr.

Église Notre-Dame Place Bacchus 03410 Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:culture@domerat.agglo-montlucon.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la Culture