Visite de l’église orthodoxe de Belfort Église orthodoxe Belfort

Visite de l’église orthodoxe de Belfort Dimanche 21 septembre, 12h00 Église orthodoxe Territoire de Belfort

Entrée libre

Début : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement l’église orthodoxe de Belfort. Une personne répondra aux questions du public sur place.

La paroisse orthodoxe de Belfort a été fondée en 1927 par des Russes qui, fuyant la révolution bolchévique, se sont installés dans la région. L’église, construite dans les années 1990 selon la tradition orthodoxe, est ornée de fresques. Son clocher à bulbe témoigne de l’influence de l’identité russe.

© Église orthodoxe de Belfort