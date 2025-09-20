Visite de l’Eglise paroissiale Saint-Abdon, Saint-Sennen Eglise Saint-Abdon et Saint-Sennen Guipry-Messac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visite commentée de l’église, sa construction du XIIème au XIXème siècle, histoire, architecture, retables, chaire et bannière classés.

Eglise Saint-Abdon et Saint-Sennen
rue Saint Abdon, 35480, Guipry-Messac
Guipry-Messac 35480 Messac
Ille-et-Vilaine
Bretagne

Mairie de Guipry-Messac