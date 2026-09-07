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visite de l’église, parpeville, Parpeville

samedi 19 septembre 2026 · parpeville · Parpeville

visite de l’église, parpeville, Parpeville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
parpeville
Adresse
église de Parpeville
Ville
02240 Parpeville
Département
Aisne

visite de l’église Samedi 19 septembre, 14h00 parpeville Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Venez fêter la journée du patrimoine et de l’artisanat à Parpeville le 19 septembre de 13H30 à 18H30.
Au programme:
*marché artisanal
* visite du château et de son parc (inscrit au titre des monuments historiques depuis 1928)
* visite de l’église et de ses vitraux (inspiration art déco et souvenir de la guerre 14-18)
* jeux en bois d’antan pour toute la famille
* balade équestre avec les poneys de Parpeville
* exposition d’anciennes cartes postales
* Mapping

parpeville église de Parpeville Parpeville 02240 Aisne Hauts-de-France
Découvrez l’histoire de Parpeville, ses vitraux art déco….

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