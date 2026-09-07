visite de l’église, parpeville, Parpeville

Informations pratiques

visite de l’église Samedi 19 septembre, 14h00 parpeville Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Venez fêter la journée du patrimoine et de l’artisanat à Parpeville le 19 septembre de 13H30 à 18H30.

Au programme:

*marché artisanal

* visite du château et de son parc (inscrit au titre des monuments historiques depuis 1928)

* visite de l’église et de ses vitraux (inspiration art déco et souvenir de la guerre 14-18)

* jeux en bois d’antan pour toute la famille

* balade équestre avec les poneys de Parpeville

* exposition d’anciennes cartes postales

* Mapping

parpeville église de Parpeville Parpeville 02240 Aisne Hauts-de-France

Découvrez l’histoire de Parpeville, ses vitraux art déco….

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