Visite de l’Eglise Pie X Eglise Saint-Pie X Vannes

Visite de l’Eglise Pie X 20 et 21 septembre Eglise Saint-Pie X Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00
Plongez dans l’histoire de la création de la paroisse et découvrez les magnifiques vitraux réalisés à Chartres par l’atelier du maître Lorin, ainsi que la remarquable fresque du chœur signée André Mériel Bussy, artiste vannetais.
Eglise Saint-Pie X Rue Saint-Pie X, 56000, Vannes Vannes 56000 Ouest Morbihan Bretagne https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA56004207
Ville de Vannes