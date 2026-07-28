Informations pratiques

Remilly-en-Montagne

Visite de l’église rénovée de Remilly-en-Montagne

RDV à l’église Remilly-en-Montagne Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Le Pays d’art et d’histoire vous invite à venir découvrir l’église du village de Remilly-en-Montagne, perchée sur le roc, en surplomb de la vallée de la Sirène, à travers son histoire et son architecture.

Elle a fait l’objet ces dernières années d’une restauration extérieure et intérieure.

Le but n’était pas seulement de redonner une seconde jeunesse à cet édifice tout en préservant les éléments historiques, mais également de régler des problèmes d’humidité et d’infiltrations qui la mettaient en péril.

Rdv à l’église à 17h45.

Visite limitée à 35 personnes.

Tarif 5€/pers., gratuit -18 ans. .

RDV à l’église Remilly-en-Montagne 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Visite de l’église rénovée de Remilly-en-Montagne

L’événement Visite de l’église rénovée de Remilly-en-Montagne Remilly-en-Montagne a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Ouche et Montagne