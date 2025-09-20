Visite de l’église restaurée de Sainte-Madeleine Église de la Madeleine Tournus

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’église Sainte-Madeleine de Tournus, récemment restaurée. Annie Picard présentera un diaporama qu’elle a créé sur l’église et ses origines (samedi et dimanche à 15h et à 16h) et la chorale les Balladins du Tournugeois donnera une aubade à 17h30 le samedi 20 septembre.

Église de la Madeleine 2 Rue de Prelange, 71700 Tournus, France Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

© PAH Cluny-Tournus