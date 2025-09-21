Visite de l’église romane de Saint-Maur Église romane de Saint-Maur Saint-Maur

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église romane de Saint-Maur, qui a été édifiée au XIe siècle, lors d’une visite libre ou commentée en partie, l’après-midi. En 1133, l’église est citée comme possession du monastère de Baume-les-Messieurs par l’archevêque de Besançon. Les bâtiments monastiques construits au sud de l’église ont disparu. Le chœur de l’église est composé de deux travées voûtées mises en place au XVIIe, et surmontées d’une tour. L’église est classée au titre des Monuments historiques depuis 1934.

Église romane de Saint-Maur 4 rue de l’Église romane, 39570 Saint-Maur Saint-Maur 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté Église de plain pied.

© Association pour la Protection du Patrimoine de Saint-Maur des Buissons