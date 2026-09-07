Visite de l’église romane de Saint-Romain-au-mont-d’or, Église, Saint-Romain-au-Mont-d’Or

Informations pratiques

Visite de l’église romane de Saint-Romain-au-mont-d’or 19 et 20 septembre Église Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Modeste chapelle de style roman à l’origine formant au XII° siècle un ensemble avec le château de la Bessée voisin, encore visible (classé MH en 1926) et un cloître, l’église de Saint-Romain a été aménagée, agrandie et décorée au fil des siècles ; ainsi les chapelles latérales datent du XV° siècle, la nef a été reconstruite au XVII° siècle, les statues datent du XIX° siècle.La visite de l’église est proposée tous les ans lors des Journées du Patrimoine.Cette église romane dont la partie la plus ancienne date du XII° siècle, est partiellement inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques : abside, clocher, transept.L’abside semi-circulaire est en cul de four, revêtue de lauzes, coiffée d’une tour lanterne. A l’intérieur, 16 objets sont classés ou inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques.

Église 4 Rte du Mont-Thou, 69270 Saint-Romain-au-Mont-d’Or, France Saint-Romain-au-Mont-d’Or 69270 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Modeste chapelle de style roman à l’origine formant au XII° siècle un ensemble avec le château de la Bessée voisin, encore visible (classé MH en 1926) et un cloître, l’église de Saint-Romain a été et…

© Céline GARCIA