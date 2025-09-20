Visite de l’église romane Notre-Dame-de-Vic Église de Vic d’Oust Oust

Visite de l’église romane Notre-Dame-de-Vic Église de Vic d’Oust Oust samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église romane Notre-Dame-de-Vic 20 et 21 septembre Église de Vic d’Oust Ariège

Gratuit. Sans réservation. Objets souvenirs en vente sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visites libres et/ou accompagnées par les bénévoles de l’association au profit des restaurations de l’église.

Venez découvrir l’église romane du XIè et son évolution au cours des siècles.

Église de Vic d’Oust Église de Vic d’Oust, 09140 Oust Oust 09140 Ariège Occitanie Notre-Dame-de-Vic, église romane du XIè siècle Parking de l’autre côté de la route

Journées européennes du patrimoine 2025

© Fondation Vic-en-Couserans