Visite de l’église romane Saint-Germain-en-Brionnais
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Germain-en-Brionnais
Informations pratiques
Saint-Germain-en-Brionnais
Visite de l’église romane
Eglise Saint-Germain-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’église romane du XIIème siècle et les deux statues liées au culte de Mithra
L’église romane est pittoresque, car elle témoigne de l’implantation d’ordres non-clunisiens en Charolais-Brionnais. Saint Germain était un prieuré de chanoines pauvres fondé vers 1070 par l’évêque d’Autun et à l’initiative des seigneurs de Dyo. L’architecture sobre de l’édifice reflète l’idéal de pauvreté des chanoines.
Visites commentées samedi à à 10h, 14h et 16h et dimanche à 14h et 16h
Exposition de deux statues liées au culte de Mithra découvertes à Dyo. Ce culte était probablement lié à une source sacrée située à St Prix et christianisé par la suite. Ces découvertes témoignent d’un petit foyer mithriaque rural en Charolais-Brionnais, ce qui est relativement rare. .
Eglise Saint-Germain-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite de l’église romane
L’événement Visite de l’église romane Saint-Germain-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-09-03 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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