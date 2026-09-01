Informations pratiques

Saint-Germain-en-Brionnais

Visite de l’église romane

Eglise Saint-Germain-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’église romane du XIIème siècle et les deux statues liées au culte de Mithra

L’église romane est pittoresque, car elle témoigne de l’implantation d’ordres non-clunisiens en Charolais-Brionnais. Saint Germain était un prieuré de chanoines pauvres fondé vers 1070 par l’évêque d’Autun et à l’initiative des seigneurs de Dyo. L’architecture sobre de l’édifice reflète l’idéal de pauvreté des chanoines.

Visites commentées samedi à à 10h, 14h et 16h et dimanche à 14h et 16h

Exposition de deux statues liées au culte de Mithra découvertes à Dyo. Ce culte était probablement lié à une source sacrée située à St Prix et christianisé par la suite. Ces découvertes témoignent d’un petit foyer mithriaque rural en Charolais-Brionnais, ce qui est relativement rare. .

Eglise Saint-Germain-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite de l’église romane

L’événement Visite de l’église romane Saint-Germain-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-09-03 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais