Visite de l’église romane Sainte-Marie-Madeleine de Grandecourt Église Sainte-Marie-Madeleine Grandecourt

Visite de l’église romane Sainte-Marie-Madeleine de Grandecourt 20 et 21 septembre Église Sainte-Marie-Madeleine Haute-Saône

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la seule église romane homogène de Haute-Sâone et son baptistère réalisé et offert par Jean-François Millot.

Église Sainte-Marie-Madeleine 16 route de Vy-lès-Rupt, 70120 Grandecourt Grandecourt 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 67 67 19 http://www.entresaoneetsalon.fr L’église romane Sainte-Marie-Madeleine est classée au titre des Monuments historiques. C’est une ancienne église prieurale dont il subsiste sous le chœur une crypte (la seule de Haute-Saône) datant de 1142, des fresques du XIIe siècle représentant le jugement dernier, l’autel roman d’origine et des pierres tombales.

En outre, un très beau lavoir à pilastres se trouve sur une place aménagée en plein centre du village. 47° 38′ 04″ nord, 5° 51′ 29″ est

