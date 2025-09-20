Visite de l’église Saint-Adrien Église Saint-Adrien Mailly-la-Ville

Visite de l’église Saint-Adrien 20 et 21 septembre Église Saint-Adrien Yonne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez visiter librement l’église Saint-Adrien de Mailly-la-Ville à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

La nef de l’église, déclarée vétuste par l’évêché en 1863, a été démolie et reconstruite en 1875. Le clocher datant du XIVe siècle a été rehaussé de 4 m au XIXe siècle, et l’ancien presbytère typique du XVIIIe siècle date de 1777.

Église Saint-Adrien 89270 Mailly-la-Ville Mailly-la-Ville 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté parking sur place.

© Mairie de Mailly-la-Ville