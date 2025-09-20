Visite de l’église Saint-Aignan de Poilly-sur-Serein Église Saint-Aignan Poilly-sur-Serein

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Aignan de Poilly-sur-Serein, construite à la fin du XVe siècle, un parfait exemple du passage du style gothique flamboyant au style Renaissance. Le pignon est percé d’une rosace et l’intérieur comporte trois nefs avec des piliers à arêtes palmées et les voûtes à arêtes prismatiques. Venez découvrir son abside à cinq côtés et son maître hôtel en marbre. L’édifice est classé au titre des Monuments historiques.

Église Saint-Aignan 9 Impasse Sans Nom 89310 Poilly-sur-Serein Poilly-sur-Serein 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

