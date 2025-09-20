Visite de l’église Saint-Antoine de Choisey Église Saint-Antoine de Choisey Choisey

8 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Antoine de Choisey vous ouvre ses portes pour vous permettre de découvrir le grand retable ainsi que la dalle funéraire d’Antoine de Rouhaut, seigneur de Choisey, tous deux classés au titre des Monuments historiques. Profitez d’une visite libre, ou guidée par l’association Choisey et son patrimoine, à 14h30 et 15h30.

Église Saint-Antoine de Choisey Rue d’Amont, 39100 Choisey Choisey 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

© Mairie de Choisey