Visite de l’Eglise Saint Antonin Eglise Saint Antonin de Levens Levens

Visite de l'Eglise Saint Antonin 20 et 21 septembre Eglise Saint Antonin de Levens

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

D’origine cistercienne, restaurée en 1614, plan basilical à 3 nefs. Au pied des colonnes, curieuses têtes sculptées représentant les écrits de Bernard de Clairvaux. Prédelle de la vie de Saint Antonin, 1594, Statue de la Vierge témoin du voeu de 1738.

Eglise Saint Antonin de Levens Rue Anfossi 06670 Levens Levens 06670 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mairie de Levens