Visite de l’église Saint-Barnabé Église Saint-Barnabé Langoëlan samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église Saint-Barnabé ouvre ses portes, elle fut édifiée au milieu du 16e siècle et son style gothique l’atteste. Elle recèle de richesses variées, telles que son ossuaire à droite du clocher-porche ou le siège liturgique du 16e siècle richement décoré et unique au Pays des Rohan.

Église Saint-Barnabé 8 Rue du Scorff, 56160 Langoëlan, France Langoëlan 56160 Morbihan Bretagne Petite église sur plan cruciforme dotée d’un ossuaire à gros balustres, et terminée par un clocher à jour dont la partie basse au-dessus du porche a été remaniée. Flèche gothique.

PAH des Rohan