Visite de l’église Saint-Barthélemy à Cervon Église Saint-Barthélemy Cervon

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église Saint-Barthélemy se dresse au sommet du village de Cervon et accueille le visiteur aux portes du Morvan.

C’est sur les vestiges d’un monastère créé par saint Eptade, ermite du VIe siécle, qu’elle a été construite par des moines bénédictins. Le tympan du porche occidental avec son magnifique Christ en mandorle, classé en 1908, date de cette époque. Celui-ci est cité par Malraux comme « l’un des plus authentiques témoignages de l’art roman » et présente des similitudes avec ceux de la basilique de Vézelay et de la cathédrale d’Autun.

Vous pourrez aussi découvrir dans cette église au plan en croix latine de belles stalles de Sauvageot, les chapiteaux de pierre jaune, une Pietà classée et un rare ex-voto de la guerre de 14-18. Sa nef à trois vaisseaux est flanquée de chapelles latérales rattachées aux seigneurs du village.

Cette église, maintes fois remaniée au cours du temps, vient d’être assainie et restaurée.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la municipalité et l’association Cervon Patrimoine vous accueilleront pour une découverte de ce lieu chargé d’histoire.

Église Saint-Barthélemy Place de La Collégiale, 58800 Cervon Cervon 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

© F. Sansoit