Visite de l’église Saint-Barthélemy Église Saint-Barthélémy Cruzy-le-Châtel

Visite de l’église Saint-Barthélemy Église Saint-Barthélémy Cruzy-le-Châtel samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Saint-Barthélemy 20 et 21 septembre Église Saint-Barthélémy Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église Saint-Barthélemy compte parmi les trop rares monuments élevés par Claude-Nicolas Ledoux qui ont bravé les épreuves du temps. Elle était placée pour son église sous le patronage de l’abbaye Saint-Michel de Tonnerre. De son passé médiéval, le monument conserve encore un long chevet du XIIIe siècle, constitué de deux travées rectangulaires puis d’une abside à trois pans. L’ensemble est voûté d’ogives qui reposent, à mi-hauteur, sur une série de consoles en forme de colonettes.

Église Saint-Barthélémy Cruzy-le-Châtel, 89740 Cruzy-le-Châtel, France Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Oeuvre de jeunesse de Claude-Nicolas Ledoux qui avait participé à quelques projets et réalisations dans l’actuel département de l’Yonne. Ledoux fut appelé à Cruzy-le-Châtel en 1765 par l’administration des eaux et forêts qui supervisait la construction publique du domaine royal, contrôlant ainsi les équipements paroissiaux. La restauration des églises vétustes ainsi que l’entretien des écoles, cimetières, presbytères, sacristies, routes, ponts, abreuvoirs, quais de rivières, murs, fontaines relevaient de cette administration en milieu rural. Quelques églises ont été construites ou restaurées par Ledoux dans les actuels départements de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Haute-Saône. A Cruzy-le-Châtel, situé dans le Tonnerrois, un choeur gothique subsistait ; le reste de l’église s’était effondré. En 1765, Du Vaucel, grand maître des eaux et forêts, décida la reconstruction de la nef et du portail à la demande des habitants. Ledoux se rendit sur place et fit un devis. Il édifia la nef, les bas-côtés et la partie inférieure du porche. Les deux dernières travées de la nef, le raccord au choeur, sont l’oeuvre de J.F. Buron qui reprit les travaux en 1774 et acheva le porche en le surmontant d’un clocher. L’édifice est remarquable par la simplicité de son plan, la rigueur et le dépouillement de ses élévations et la grande qualité de la taille de la pierre blanche de Tonnerre, son arc triomphal qui ménage la transition entre le choeur gothique et la nef classique.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Petit Patrimoine