Visite de l’église Saint-Barthélémy Église Saint-Barthélémy Poncey-sur-l’Ignon

Visite de l'église Saint-Barthélémy Samedi 20 septembre

Entrée libre

L’église Saint-Barthélémy de Poncey-sur-l’Ignon, entièrement rénovée de 2016 à 2019, ouvrira ses portes à la visite samedi 20 septembre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Église Saint-Barthélémy Place de la Mairie, 21440 Poncey-sur-l’Ignon, France Poncey-sur-l’Ignon 21440 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380351911 Église bâtie de 1785 à 1787 sur un plan original en Côte d’Or non révélé par l’enveloppe extérieure : édifice à plan composé associant le plan centré de la nef flanqué de deux chapelles latérales de plan rectangulaire, précédé d’un porche et prolongé d’un chœur rectangulaire. Une petite sacristie de plan carré se site dans l’axe de l’église, derrière le chœur. La nef est couverte d’une coupole à nervures et clés annulaires. Entre les nervures ont été insérés quatre oculi ovales superposés aux baies. Le chœur est couvert d’une voûte d’arêtes.

© Commune de Poncey-sur-l’Ignon