Visite de l’église Saint-Christophe de Champlitte-la-Ville Église Saint-Christophe Champlitte

Visite de l’église Saint-Christophe de Champlitte-la-Ville 20 et 21 septembre Église Saint-Christophe Haute-Saône

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de l’église de Champlitte-la-Ville, édifiée au XIe siècle sous le vocable de Saint-Christophe (à ne pas confondre avec celle du même nom, du bourg de Champlitte, dont elle est distante de 1 km).

Vous pourrez admirer sa cuve baptismale monolithique octogonale du XIe siècle, son portail orné à trumeau du XIVe s., un bas-relief de la Vierge aux sept Douleurs du XVIe s., une armoire eucharistique à oculus XVIe s., de nombreuses pierres tombales et murales à épitaphes datant du XIVe au XVIIIe s. et des peintures murales de la fin du XIVe s.

Église Saint-Christophe Route de Margilley à Champlitte la Ville, 70600 Champlitte, France Champlitte 70600 Champlitte-la-Ville Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 67 66 26 Église édifiée au XIe siècle sous le vocable de saint-Christophe. Subsistent de cette époque les arcades de la nef romane. Elle est agrandie d’un transept et d’un clocher-porche au XIVe siècle. Elle est flanquée d’un prieuré bénédictin au XIIe siècle. L’ensemble constitue l’établissement religieux subsistant le plus ancien du secteur.

Quatre chapelles : chapelle privée des prieurs, chapelle des Grusset-Boguet, chapelle Notre-Dame, chapelle Saint-Georges devenue Saint-Christophe.

Particularités : cuve baptismale monolithique octogonale XIe s., portail orné à trumeau XIVe s., bas-relief La Vierge aux Sept Douleurs XVIe s., Armoire eucharistique à oculus XVIe s., nombreuses pierres tombales et murales à épitaphes datant du XIVe au XVIIIe s., peintures murales fin XIVe s. Parking.

© Pierre Kornprobst